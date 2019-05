Musik Festivals: Funk, Schlager, Farbenrausch Auch in Ostbayern ist in der diesjährigen Saison jede Menge geboten. Das Jukuu in Kelheim eröffnet den Reigen.

Von Marvin Welz

Mail an die Redaktion Farbenrausch und heiße Musik sind am 20. Juli auf Schloss Pürkelgut in Regensburg angesagt. Foto: Simon Tschannerl

Das Void-Fest will jungen Künstlern eine Plattform bieten. Foto: Weber

Regensburg.Sommerzeit ist Festivalzeit: Doch nicht nur auf den großen Festivals ins Bayern wie Rock im Park geht ganz schön der Punk ab. Auch in Ostbayern kommen Musikfans voll auf ihre Kosten. Das sind die acht Top-Adressen in unserer Umgebung.

1. Zuckerbrot und Peitsche auf Schloss Pürkelgut



Das größte Festival in Ostbayern ist natürlich auch in diesem Jahr ein Highlight. Am Freitag, 26. Juni, und am Samstag, 27. Juni, gibt es auf dem Gelände Schloss Pürkelgut wieder aktuellste elektronische Musik zu hören. Headliner 2019 ist der deutsche House-DJ Claptone. Auch bekannte Größen wie Sascha Braemer oder Moonbootica sind auf dem Festival vertreten. Early-Bird-Tickets gibt es ab 34,50 Euro, Tagestickets ab 41,50 Euro und das Festivalticket für beide Tage ab 79 Euro (alles zzgl. Gebühren).

2.Innovative Bands stellen sich beim Void-Fest vor

Das Void-Fest in Sinzendorf im Landkreis Cham will die Kräfte von musikinteressierten Menschen bündeln. Am 9. und 10. August ist für alle etwas dabei, die sich für neue und innovative Bands begeistern. Noch unbekannten Acts soll eine Plattform zur Präsentation geboten werden. Dadurch wird versucht, die lokale Musiklandschaft zu bereichern. Tickets gibt es für 70 Euro, Parken und Camping sind im Preis inbegriffen.

3. Rausch der Farben und heisse Musik

Bunt wird es wieder auf dem Farbgefühle Festival auf Schloss Pürkelgut. Am 20. Juli ist die beliebte Holi-Reihe zu Gast in Regensburg. Von 13 bis 22 Uhr können sich alle Interessierten von Farbbeuteln und lauten Beats berauschen lassen. Tickets gibt es ab 19,99 Euro. Für die musikalische Unterhaltung sorgen dieses Jahr Künstler wie 2Elements, Izzy Trixx oder Clubbusters.

4.Jahninselfest: Der Klassiker für alle Rock- und Punkfans

1988 von Schülern gegründet ist das Jahninselfest ein fester Bestandteil der Regensburger Kultur- und Musikszene. Musikalisch wird es laut und wild, es kommen hauptsächlich Rock- und Punkbands wie ZSK oder Distemper. Neben der musikalischen Unterhaltung gibt es auch noch eine Kidsarea mit Rollenrutsche und Kinderschminken. Das Jahninselfest findet am 21. und 22. Juni am Grießer Spitz statt. Das Ticket für beide Tage gibt es für 22 Euro. Für Freitag beträgt der Eintritt 10 Euro und für Samstag 14 Euro.

5. Mavi Phoenix kommt zum Kelheimer Jukuu

Das Jukuu-Festival in Kelheim findet am 14. und 15. Juni statt. Highlight am Freitag ist die österreichische Künstlerin Mavi Phoenix, am Samstag die Indie-Band Bloodhype. Am 14. und 15. Juni ist also auf dem Volksfestplatz in Kelheim gute Stimmung garantiert. Das von der „Initiative Jugend und Kultur Kelheim“ organisierte Festival kann man an beiden Tagen ab 26 Euro genießen. Tagestickets gibt es für 16 Euro.

6. Hippie-Feeling und jede Menge Blasmusik

Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet das Festival auch 2019 wieder statt. Das Motto Love, Peace & Blasmusik steht für Hippie-Lebensgefühl gepaart mit pulsierender Livemusik von Blasmusik-Kombos. Auch Hip-Hop, Elektro oder Funk gibt es für die Zuhörer auf die Ohren. Am Samstag, 13. Juli, geht es ab 11 Uhr mit dem bunten Programm auf der Festivalwiese Schloss Pürkelgut los. Vertreten sind Bands wie Moop Mama, Pam Pam Ida oder Deschowieda. Tickets gibt es ab 22 Euro.

7. Obertraubling wird Hot-Spot der Metal-Szene

Für alle Fans von lauten und verzerrten Gitarrenklängen ist das Metal-United-Festival in Obertraubling zu empfehlen. Am 2. und 3. August kommen auf dem Gelände Eventhall Airport alle Rock- und Metalfans auf ihre Kosten. Headliner des Festivals ist die Metal-Band Brainstorm. Als Co-Headliner sind dieses Jahr Grails High vorgesehen. Das Festivalticket gibt es ab 34 Euro, für einen Aufpreis von 12 Euro ist das Camping mit dabei.

8. Olé-PartyTour: Alles dreht sich um den Schlager

Am 3. August kommen alle Fans des deutschen Schlagers auf ihre Kosten. Die deutschlandweite Olé-Partytour macht halt in Regensburg auf dem Gelände Schloss Pürkelgut. Mit dabei sind unter anderem bekannte Künstler wie Pietro Lombardi, Mia Julia, Michael Wendler oder Ikke Hüftgold.

Sie bringen Ballermann-Stimmung nach Ostbayern. Tickets gibt es hierfür ab 29,90 Euro.