Kriminalität Festnahme nach Angriff auf Jugendamt-Mitarbeiterin Nach einem Angriff auf eine Mitarbeiterin des Jugendamtes im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber ist ein 28-Jähriger festgenommen worden.

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Rothenburg ob der Tauber.Der Mann habe sich am Samstagnachmittag bei einer Polizeidienststelle in Baden-Württemberg gestellt, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Ein Haftrichter werde nun entscheiden, ob er in Untersuchungshaft komme.

Passanten hatten die Mitarbeiterin am Mittwoch mit Verletzungen im Gesicht auf dem Parkplatz der Rothenburger Außenstelle des Kreisjugendamts Ansbach gefunden und den Rettungsdienst verständigt. Der Frau zufolge hatte ihr der 28-Jährige die Verletzungen zugefügt. Sie hatte sich mit dem Mann auf dessen Wunsch hin zu einem Gespräch auf dem Parkplatz getroffen. Das Tatmotiv hängt nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Sachbearbeitung des Jugendamtes zusammen, von der der Mann persönlich betroffen ist.

