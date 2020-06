Anzeige

Kriminalität Festnahme: Senioren mit Gewinnversprechen betrogen Eine Betrügergruppe köderte in Niederbayern Senioren mit dem Versprechen auf einen großen Gewinn - und knöpfte den Leuten stattdessen Tausende Euro ab.

Dingolfing.Jetzt sind zwei Tatverdächtige in Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) festgenommen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 43 Jahre alter Mann und eine 32 Jahre alte Frau wurden erwischt, als sie bei einem Betrugsopfer zum zweiten Mal mehrere Tausend Euro abholen wollten. Auch in Landshut sollen die beiden Senioren bestohlen haben, dort wurden sie noch am Tattag dem Richter vorgeführt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen, gegen die Frau konnte sich der Tatverdacht nicht erhärten. Sie kam wieder frei.