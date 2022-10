Kriminalität Festnahmen in Türkei wegen organisierten Callcenter-Betrugs

Türkische und deutsche Sicherheitsbehörden haben erneut eine international agierende Bande von Telefonbetrügern ausgehoben. In der türkischen Provinz Mersin seien bereits am Samstag 30 Menschen in Callcentern festgenommen worden, berichtete das Polizeipräsidium München am Mittwoch. Zudem habe man Vermögenswerte von umgerechnet fast 1,6 Millionen Euro sowie Computersysteme und Büroausstattung sichergestellt. Die Festgenommenen werden verdächtigt, als falsche Polizeibeamte jahrelang arglose Menschen vor allem in Bayern und Baden-Württemberg ausgenommen zu haben.

dpa