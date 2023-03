Übergriffe Festnahmen nach Angriff in S-Bahnhof in München

Nach einem Angriff auf einem Bahnsteig in München hat die Polizei einen 17-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Neben dem Jugendlichen seien am Donnerstag bei Wohnungs-Durchsuchungen auch drei weitere Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren in Gewahrsam genommen worden, teilte die Bundespolizei mit.

dpa