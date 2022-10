Oktoberfest Festzelt-Stimmung auf der Sanitätsstation mit „Bella Ciao“

Beste Stimmung mit dem Wiesn-Hit „Bella Ciao“ herrschte am Freitagabend in der Sanitätsstation auf dem Münchner Oktoberfest. Eine junge Italienerin habe gefühlt im Minutentakt Sprachnachrichten an ihre Freunde geschickt, die alle mit dem Satz endeten: „Bella Mariella, Ciao“, teilte die Aicher Abulanz Union am Samstag mit. Ihr Nachbar Joseph, ein „bierseliger“ Münchner, fühlte sich davon angespornt. „Ab da sang er immer wenn sie eine Nachricht beenden wollte den aus den Bierzelten bekannten Hit „Bella Ciao“. Beim dritten mal stimmten auch andere Patienten mit ein“, heißt es in der Mitteilung.

dpa