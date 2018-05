Gesundheit

Fettleibigkeit bei Schulkindern in Bayern gering

Im Kampf gegen Übergewicht bei Kindern sollten Eltern aus Sicht von Gesundheitsministerin Melanie Huml auf eine gesunde Ernährung und mehr Bewegung bei ihren Sprösslingen achten. Zwar stagniere die Zahl stark übergewichtiger Erstklässler im Freistaat seit Jahren bei 3,2 Prozent und war im Schuljahr 2003/2004 mit 3,9 Prozent noch höher. „Das ist für uns aber kein Grund zum Zurücklehnen. Wir werden vielmehr in unseren Bemühungen nicht nachlassen, gegen Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen vorzugehen“, sagte die CSU-Politikerin anlässlich des Europäischen Adipositas-Tages am Samstag. Erfreulich sei, dass die Adipositasrate bei Einschulungskindern in Bayern niedriger ist als im Bundesschnitt.