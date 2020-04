Kriminalität Feuer am Waldrand gelegt Unbekannte haben im niederbayerischen Landkreis Regen an fünf Stellen Feuer gelegt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Mail an die Redaktion Ein Feuerwehrhelm liegt an einem Einsatzfahrzeug. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Böbrach.Bislang Unbekannte haben an einem Waldrand im niederbayerischen Landkreis Regen an fünf verschiedenen Stellen versudcht, einen Brand zu entfachen. Es habe aufgrund der Trockenheit die akute Gefahr eines größeren Waldbrandes bestanden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Sprecher bezeichnete die Taten als „unverantwortlich und im wahrsten Sinn brandgefährlich“.

Rund 500 Quadratmeter Wiese und mehrere Bäume seien bei Böbrach verbrannt. Nur das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehren habe einen größeren Waldbrand am Freitagabend verhindern können, hieß es. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

