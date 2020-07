Anzeige

Brand Feuer auf Bauernhof bei Ursensollen Eine Lagerhalle geht in Flammen auf, 130 Feuerwehrleute versuchen zu retten, was zu retten ist – und stoßen an Probleme.

Von Roland Thäder

Merken

Mail an die Redaktion Der Brand in Ursensollen war schon von Weitem zu sehen, wie dieses Bild des Schwandorfers Hans Westiner zeigt, der kurz vor 23 Uhr bei Pittersberg unterwegs war, um eigentlich den Kometen Neowise zu fotografieren. Foto: Johann Westiner

Ursensollen.In der Nacht zum Donnerstag ist eine landwirtschaftliche Lager- und Maschinenhalle in Ursensollen im Landkreis Amberg-Sulzbach vollständig ausgebrannt. Am Mittwoch gegen 23 Uhr hatte die Integrierte Leitstelle Amberg die Freiwilligen Feuerwehr alarmiert, als die Halle schon lichterloh brannte. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass die Halle nicht mehr zu retten war. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern ab, sagte Einsatzleiter und Kreisbrandmeister Alexander Graf der Mittelbayerischen. Es galt aber den benachbarten Kuhstall mit rund 800 Rindern vor den Flammen zu schützen. Immerhin trennen Stall und Halle nur fünf bis sechs Meter. Auch ein Wohnhaus und eine Biogas-Anlage stehen auf dem Areal. „Wir haben die Widerstands-Linie sauber gehalten“, berichtet Graf. „Durch perfekte Zusammenarbeit der Einsatzkräfte konnten wir in letzter Minute den Stall retten.“ Auch das Wohnhaus und die Biogas-Anlage wurden nicht beschädigt. Doch ein Problem gab es trotzdem.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ########## ############# ### ########### ##### ######## ############# ### ###### ### ### ##### ######, ### ### ### ### ######## ######### ###### ### ### ############# ########-#### ### ############. ### ############ ### ### ############# ### #####. „### ########### ################## ##### ## ##### #######“, ######## ############# ####. ##### ####### ### ###### ##### ### ### ######## ########### ########### ############# ### ##### ################ ### ## ########### ###### ##. ##### ### ### ##########, ### ### ##############, ##### ####### ########### ###### #########. ### ###### ### ######### ### ############ ##### ############# ######, ## ### #########-############# ############.

######### ###### ### ##### ############

######### ##### ### ## ### ############## ## #######. ######## ###### ########### #########. ### ############# ### ###########, ##### ### ### ##### ###### ############ ### ######-######### #######. ########### ###### ### ############## ### ##### ############# #### ### ##### ##### ### ### ########### ### ########### ##########.

###### ### ##### ### ### ##########

######### ####### #### ##### ## ######## ######## ######, #### ######## ##### ##### ## #######. #### ### ####### ## ### ## ### ## ### ## ###### #####, ## ### ################### #########, ############, ### ### ##### ######## #####, ### #####. ### ########### ####### #### #### ############## ### #### ### ### ####.

##### ###### ######## ####### ###

## ##########, ## ####### ####, ###### ##### ######### #### ### ###### ### #### ### ################# ########### ####. ## ### ###### ### ########### #### ### ###### ###### #### ##### ###### ##########. ###### ### ############## ## ##### ###### ###########, ###### ### ####### ###### ## ###### ########, ########## ############# ####.

##### ### ##### ########, ### ######## #### ######. ### ############### ### ##### ### ############ ###########.

#### ########### ### ### ###### ###### ##### ### ####.

######### ### ### ###### ### ### #### #### ## #### ### ######## #########, ######## ### ###### ###### ### ### ##########.