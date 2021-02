Anzeige

Brände Feuer breitet sich über Kamin auf ganzes Haus aus In der Küche eines Restaurants in Mittelfranken ist ein Feuer ausgebrochen und hat sich über den Abluftkamin auf das ganze Haus verbreitet.

Dinkelsbühl.Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich beim Kochen heißes Fett entzündet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehr habe die Flammen am Montagabend in Dinkelsbühl schnell unter Kontrolle bekommen. Ein 64-Jähriger wurde mit leichten Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht.

