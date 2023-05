Bad Tölz-Wolfratshausen Feuer bricht in Gewächshaus aus: 250.000 Euro Schaden Der Brand eines Gewächshauses und eines Wohnhauses in Oberbayern hat einen Sachschaden von rund 250.000 Euro verursacht. Zudem seien ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) und ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Münsing.Das Feuer sei in der Nacht zum Donnerstag in einem Gewächshaus ausgebrochen und auf den Dachboden des Wohnhauses daneben übergesprungen. Die Brandursache muss nach Polizeiangaben noch ermittelt werden. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden an beiden Gebäuden auf 250.000 Euro.