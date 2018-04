Notfall Feuer: Große Rauchwolke über Roth Großeinsatz im mittelfränkischen Roth: In einer Lagerhalle war am Donnerstagmorgen Aluminiumpulver in Brand geraten.

Mail an die Redaktion In Mittelfranken muss die Feuerwehr am Donnerstagmorgen ein Feuer in einer Lagerhalle bekämpfen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Die Halle war zuvor aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Foto: Daniel Karmann/dpa

In Roth-Barnsdorf kommt es während der Löscharbeiten zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Roth.Im mittelfränkischen Roth kämpfen die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen gegen einen Brand in einer Lagerhalle. Gegen 5:45 Uhr wurde der Polizei das Feuer gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte Aluminiumpulver in Brand geraten sein. Die Ursache ist laut Polizeibericht noch unklar. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde ein angrenzendes Wohnhaus geräumt.

Die Rauchwolke zieht in nordöstliche Richtung. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchwolke könnte laut Polizei giftige Dämpfe enthalten und soll nicht eingeatmet werden. Hautkontakt soll ebenfalls vermieden werden.

Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und Rettungsdienste befinden sich im Großeinsatz. Die Löschmaßnahmen dürften sich über mehrere Stunden hinziehen. Es kommt in Bereich Roth-Barnsdorf für die Dauer der Löscharbeiten zu Sperrungen und entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die Firma, zu der die Lagerhalle gehört, veröffentliche auf Facebook eine Mitteilung. Demnach werden beim Verbrennen von Aluminium aber keine giftigen Stoffe freigesetzt:

