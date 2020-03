Brände Feuer in Bodenkirchen: Zwei Kinder in kritischem Zustand Nach einem Wohnhausbrand in Bodenkirchen (Kreis Landshut) befinden sich zwei Kinder weiterhin in kritischem Zustand.

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Bodenkirchen.Die gesundheitliche Lage eines weiteren Kindes ist mittlerweile stabil, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Feuer in einem Einfamilienhaus kamen am Mittwoch ein 46 Jahre alter Mann und sein vierjähriger Sohn ums Leben. Die Mutter habe mit einem ihrer fünf Kinder das Haus noch selbst verlassen können. Dem Vater und den vier weiteren Kindern sei das nicht mehr gelungen.

Der Vierjährige starb noch am Unglücksort, der Vater wenig später in einer Klinik. Die drei weiteren Geschwister erlitten schwere Brand- und Rauchgasverletzungen. Laut Polizei sind die vier überlebenden Kinder - drei Mädchen und ein Bub - zwischen einem und zwölf Jahren alt.