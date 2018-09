Brände Feuer in Coburger Mehrfamilienhaus: 100 Retter im Einsatz Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat in Coburg etliche Einsatzkräfte in Atem gehalten. Nach ersten Erkenntnissen konnten sich am Donnerstagabend etwa 20 Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit bringen, wie ein Sprecher der Polizei Oberfranken sagte. Insgesamt seien 41 Menschen in dem Haus gemeldet, es seien aber wohl nicht alle daheim gewesen. Verletzte gab es nicht. Das Feuer sei nach bisherigen Erkenntnissen in einer unbewohnten Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. Die Flammen hätten dann auf den Dachstuhl übergegriffen, der vollständig ausgebrannt sei.

Coburg.Wegen des starken Rauchs riefen Polizei und Feuerwehr Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am späten Abend mussten nur noch einzelne Glutnester gelöscht werden, wie der Polizeisprecher sagte. Diese Arbeiten dauerten bis in die Morgenstunden am Freitag an. Wann die Bewohner in das Haus zurück können, war noch unklar. Sie wurden vorübergehend in mehreren Hotels im Coburger Stadtgebiet untergebracht. Die Schadenshöhe liegt im sechsstelligen Bereich. Etwa 100 Retter waren im Einsatz. Die Brandursache blieb zunächst ungeklärt.