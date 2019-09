Brand Feuer in Döner-Restaurant in Parsberg Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Keiner der neun Hausbewohner wurde verletzt. Der Schaden ist wohl sechsstellig.

Mail an die Redaktion Die Feuerwehr musst am frühen Sonntagmorgen nach Parsberg ausrücken. Foto: André Baumgarten/Archiv

Parsberg.In einem Wohn- und Geschäftshaus in Parsberg (Lkr. Neumarkt) ist am frühen Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Das Feuer war in einem Döner-Restaurant entstanden, das zu dieser Zeit geschlossen war. Die Klärung der Ursache ist nach Angaben der Polizei noch nicht abgeschlossen, zunächst war von einem technischen Defekt die Rede gewesen. Eine Bewohnerin des Hauses hatte gegen 3.45 Uhr starke Rauchentwicklung bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehren aus Parsberg, Lupburg, Seubersdorf, Darshofen und Neumarkt konnten die Ausbreitung des Feuers eindämmen und ein Übergreifen auf ein Nachbargebäude verhindern. Dennoch ist das Wohn- und Geschäftshaus derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die neun Hausbewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Sie kamen bei Verwandten unter. Es gab keine Verletzten. Das Schnellrestaurant wurde völlig zerstört. Der Schaden liegt nach einer ersten Einschätzung im sechsstelligen Bereich liegen.

