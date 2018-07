Brände Feuer in Halle: 1 000 000 Euro Schaden In Buttenwiesen brannten eine Lagerhalle, ein Gebäude und eine Scheune. Der Löscheinsatz dauerte mehrere Stunden.

Mail an die Redaktion Ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser konnte verhindert werden. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Buttenwiesen.Auf dem Gelände einer Holzfirma in Schwaben hat ein Brand einen Schaden von mindestens einer Million Euro verursacht. Rund 200 Feuerwehrleute waren nach Angaben der Polizei am frühen Freitagmorgen im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Eine Lagerhalle in Buttenwiesen (Landkreis Dillingen) war in Brand geraten, das Gebäude sowie eine Scheune auf dem Nachbargrundstück brannten komplett ab. Ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser konnte verhindert werden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

