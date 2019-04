Brände Feuer in Hochhaus: Zwei Verletzte Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Passau sind zwei Menschen verletzt worden.

Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Passau.Der Brand war am Mittwochabend in einer Wohnung im dritten Stock des Sieben-Geschossers ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Dabei explodierten auch einige Spraydosen, die auf dem Balkon gelagert waren. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und löschte die Flammen. Sanitäter versorgten die beiden Verletzten. Es entstand ein Sachschaden von rund 120 000 Euro. Zur genauen Brandursache konnten die Behörden noch nichts sagen.