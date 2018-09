Brände

Feuer in Mehrfamilienhaus: rund 20 Menschen in Sicherheit

In Coburg hat ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen konnten sich am Donnerstagabend etwa 20 Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit bringen, wie ein Sprecher der Polizei Oberfranken sagte. Insgesamt seien 41 Menschen in dem Haus gemeldet, es seien aber wohl nicht alle daheim gewesen. Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht - allerdings kamen die Einsatzkräfte zunächst nicht bis in das oberste Stockwerk, da eine Treppe weggebrochen war. Nach bisherigen Informationen war das Dachgeschoss, in dem das Feuer ausgebrochen war, aber unbewohnt.