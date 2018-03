Brände

Feuer in Münchner Innenstadt: Brandursache noch ungeklärt

Das Feuer in einer Wohnung in der Münchner Innenstadt am vergangenen Wochenende ist nicht durch Brandstiftung entstanden. Eine Vorsatztat dürfe nach derzeitigem Kenntnisstand auszuschließen sein, teilte die Münchner Polizei am Montag mit. Die Brandursache sei noch nicht abschließend geklärt. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen. Anwohner hatten Rauch und Flammen aus einer Wohnung im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.