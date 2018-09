Brände Feuer in Sägewerk: Polizei vermutet Brandstiftung

Mail an die Redaktion Ein Sägewerk im Landkreis Hof steht in Flammen. Foto: NEWS5/Archiv

Rehau.Nach dem Feuer in einem Sägewerk in Rehau im Landkreis Hof geht die Polizei von Brandstiftung aus. Hinweise darauf ermittelten Spezialisten, nachdem sie den schwer beschädigten Betrieb untersucht hatten, wie die Beamten am Montag mitteilten. Bei dem Feuer am Freitag war ein Schaden von rund 750 000 Euro entstanden. Mehr als 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, wie vor dem Feuer Verdächtiges wahrgenommen haben.