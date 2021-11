Anzeige

Brände Feuer in Stall: 500.000 Euro Schaden und eine tote Kuh Beim Brand eines Stalls in Niederbayern ist ein Schaden in Höhe von etwa 500.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Feuerwehrmann bekämpft ein Feuer. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Kirchberg im Wald.000 Euro entstanden. Auch eine Kuh sei bei dem Feuer am Freitagmorgen in Kirchberg im Wald (Landkreis Regen) gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Kurz nachdem das Feuer auch noch auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen war, konnte es von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-967725/3