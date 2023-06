Einsatzkräfte vor Ort Feuer in Straubing: Restmüllhaufen in Brand geraten

In Straubing ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. −Symbolbild: Philipp von Ditfurth/dpa

Straubing, Stadt.Wie das Polizeipräsidium am Donnerstagmittag mitteilte, ist in Straubing ein größerer Restmüllhaufen in Brand geraten.

Um kurz nach 12.30 Uhr wurde eine Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens im Straubinger Osten gemeldet. Personen seien nicht in Gefahr. Derzeit seien mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei vor Ort, hieß es um kurz vor 13.30 Uhr.

Bei weiteren Informationen wird dieser Artikel aktualisiert.







− ade