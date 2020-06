Anzeige

Einsatz Feuer treibt 80 Menschen aus dem Haus In der Gemeinschaftsunterkunft im Regensburger Kasernenviertel bricht ein Brand aus. Zwei Bewohner werden verletzt.

In der Gemeinschaftsunterkunft in der Regensburger Zeißstraße brach in der Nacht zu Sonntag Feuer aus. Foto: Alexander Auer

Regensburg.Feuer im Kasernenviertel: Am Samstag kurz nach 23 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Regensburg Alarm ein: eine automatische Brandmeldeanlage schlug in der Gemeinschaftsunterkunft Zeißstraße an.

70 Einsatzkräfte vor Ort

Die Leitstelle informierte den Löschzug der Berufsfeuerwehr Regensburg. Bei Ankunft der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Die Berufsfeuerwehr zog die Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr Burgweinting sowie den Rettungsdienst zu.

Die rund 80 Bewohner der Unterkunft verließen bereits selbstständig das Gebäude, als die Feuerwehren eintrafen. Sie wurden von der Polizei betreut. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Ein Gebäudeflügel ist nicht bewohnbar

Die Feuerwehr leitete eine zügige Brandbekämpfung über Drehleiter ein. Sie kontrollierte die angrenzenden Wohnungen und machte den Gebäudekomplex rauchfrei. Im Laufe des Einsatzes wurden mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt.

Der beschädigte Gebäudeflügelm in der Zeißstraße ist nicht bewohnbar. Die Menschen aus den restlichen Wohnungen konnten rund 90 Minuten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder zurück in das Haus, teilte Einsatzleiter Manfred Kirchberger vom Amt für Brand- und Katastrophenschutzteam am Sonntag Morgen mit.

Rund 70 Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Burgweinting, der Polizei und des Rettungsdienstes Außerdem wurde die verwaiste Hauptfeuerwache in der Greflingerstraße durch Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Graß besetzt.

Bisher ist unklar, was den Brand ausgelöst hat, auch über die Höhe des Sachschadens gibt es bislang keine Angaben.