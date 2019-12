Brände Feuer vernichtet Wohnhaus in Ebersberg: Drei Leichtverletzte Ein Feuer hat am Donnerstag ein Wohnhaus in Ebersberg in Schutt und Asche gelegt.

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Ebersberg.Von einer brennenden Mülltonne ausgehend breiteten sich die Flammen am Vormittag über ein unweit davon abgestelltes Auto in Richtung Wohnhaus aus. Das Haus habe bis zum Dachstuhl lichterloh in Flammen gestanden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. „Der Brand ist unter Kontrolle, aber es muss noch Brandwache gehalten werden.“

Zwei Frauen, darunter eine Miteigentümerin des Hauses, erlitten einen Schock. Ein Feuerwehrmann zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Er wurde von Sanitätern versorgt. Insgesamt kämpften rund 60 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Auch Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk waren im Einsatz; das Gebäude mit drei Wohnungen drohte einzustürzen. Der Schaden liegt bei rund 750 000 Euro.

Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei geht aber nicht davon aus, dass jemand das Feuer vorsätzlich gelegt hat.