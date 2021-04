Anzeige

Notfälle Feuerwehr befreit Sechsjährigen von Hochsitz Die Feuerwehr hat in Niederbayern einen sechsjährigen Jungen von einem Hochsitz gerettet.

Mail an die Redaktion Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Neuburg am Inn.Das Kind sei bei einem Spaziergang mit seiner Mutter auf den Jägerstand an einem Waldgebiet in Neuburg am Inn (Landkreis Passau) geklettert, habe sich dann aber nicht mehr heruntergetraut, teilte die Polizei am Montag mit. Die Leiter an dem mehrere Meter hohen Sitz sei sehr steil gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Feuerwehrleute kletterten am Sonntag hinauf, trugen den Sechsjährigen nach unten und übergaben ihn seiner Mutter. Die Mutter hatte sich selbst nicht getraut, das Kind herunterzuholen.

