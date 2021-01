Anzeige

Brände Feuerwehr findet Toten in abgebrannter Gartenhütte Nach einem Brand in einer Gartenhütte ist ein 72 Jahre alter Mann tot gefunden worden.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Langenzenn.Er war laut Polizei der Besitzer der Hütte in Langenzenn (Landkreis Fürth). Die Einsatzkräfte waren am Sonntagabend alarmiert worden, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Helfer stand die Hütte schon komplett in Flammen. Wenig später entdeckte die Feuerwehr den Toten. Näheres zur Brandursache war am frühen Montagmorgen nicht bekannt.