Starke Rauchentwicklung Feuerwehr löscht zwei Brände - Wohnung in Landshut nicht mehr zu retten

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Weichselstraße quoll am Freitag starker Rauch. Foto: Freiwillige Feuerwehr Landshut

Landshut, Stadt.Die Landshuter Feuerwehr ist am Wochenende zu zwei Bränden in Mehrfamilienhäusern ausgerückt. Eine der betroffenen Wohnungen wurde fast komplett zerstört.

Das geht aus einem Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Landshut vom Sonntag hervor. Demnach waren die Einsatzkräfte am Freitag gegen 18 Uhr in der Weichselstraße gefordert. Dort war im ersten Stock eines Mehrparteienhauses ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus Landshut und Altdorf habe der Verdacht bestanden, dass eine Katze in der brennenden Wohnung sei. Dies habe sich jedoch nicht bestätigt. Die Besitzer waren nach Angaben der Nachbarn nicht zu Hause.







Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar

Atemschutzträger der Feuerwehr öffneten die Wohnungstür und löschten den ausgedehnten Zimmerbrand. Dadurch hätten sie den Angaben zufolge verhindert, dass das Feuer auf benachbarte Parteien übergriff. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, sei jedoch fast komplett zerstört worden und sei unbewohnbar.

Die Nachbarn hätten nach Abschluss des Einsatzes in ihre Wohnungen zurückkehren können, teilte die Feuerwehr mit. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist.

Brennende Kartonagen machen weiteren Einsatz erforderlich

Am Samstagnachmittag hatte die Feuerwehr einen weiteren Eisatz: In einer großen Mehrparteienanlage an der Nikolaus-Alexander-Mair-Straße in Landshut rauchte es aus dem vierten Stockwerk. Atemschutzträger der Feuerwehr betraten das Gebäude fanden in einer Wohnung brennende Kartonagen, die sie schnell löschten. Die Einsatzkräfte brachten das Brandgut ins Freie. Andere Wohnungen in dem Haus wurden nicht beschädigt. Auch bei diesem Brand ermittle nun die Polizei hinsichtlich Sachschaden und Brandursache.

