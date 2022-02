Anzeige

Unfälle Feuerwehr muss Schweine einfangen Nach dem Unfall eines Tiertransporters ist die Feuerwehr auf Schweinejagd gegangen. Nicht alle Tiere überlebten.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Gangkofen.Der Anhänger des Fahrzeugs kippte in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn) wegen eines technischen Defekts um, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Vorfall am Dienstagabend entliefen etwa 30 der insgesamt 100 Tiere. Die Feuerwehr Dirnaich fing die Schweine ein und verlud sie auf einen anderen Lastwagen. Sieben Tiere mussten eingeschläfert werden. Die Verbindungsstraße zwischen den Gemeindeteilen Siebengadern und Dirnaich war wegen der Bergungsarbeiten für drei Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-940936/2