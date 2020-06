Anzeige

Tiere Feuerwehr rettet Taube aus Netz am Würzburger Neumünster Die Feuerwehr hat am Würzburger Neumünster eine verirrte Taube aus einem Netz befreit.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Würzburg.Das Tier saß in rund 25 Metern Höhe hinter einem Netz fest, das zum Schutz von Figuren an der Fassade des Gebäudes angebracht war, wie die Feuerwehr mitteilte. Um eine Drehleiter am Sonntagabend in Stellung zu bringen, mussten die Verkehrsbetriebe zunächst die Oberleitung der Straßenbahn ausschalten. Einsatzkräfte schnitten dann das Netz auf und befreiten die Taube aus der misslichen Lage. Nach kurzer Zeit sei der Vogel durch die neu geschaffene Öffnung in die Freiheit geflogen, hieß es.