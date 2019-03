Tiere Feuerwehr rettet verletzten Schwan von Isar-Insel Die Feuerwehr hat in München einen verletzten Schwan von einer Insel gerettet.

München.Mit Taucheranzügen stiegen die Einsatzkräfte am Samstagmittag in die Isar und retteten das am Hals und am Flügel verletzte Tier von der Insel, wie die Feuerwehr mitteilte. Anschließend sei das Tier „in die Vogelklinik“ gebracht worden, hieß es. Passanten hatten den Schwan am Ufer der Isar entdeckt.