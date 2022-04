Anzeige

dpa

Mail an die Redaktion Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

München.Die Münchner Feuerwehr hat zwei Biber in der Isar aus einer lebensbedrohlichen Lage befreit. Nach Angaben eines Sprechers sahen Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes bei einem Kontrollgang am Dienstagmorgen, dass die Tiere an Stahlstangen der Rechenanlage der Mariannenbrücke hängengeblieben waren - sie riefen die Feuerwehr. Hätte man die automatische Reinigungsanlage eingeschaltet, wären die Biber umgekommen oder schwer verletzt worden, hieß es.

Ein Versuch, die Biber von oben mit Keschern einzufangen, misslang den Angaben zufolge. Daher griffen die Feuerwehrleute mit den Händen nach den in Not geratenen Tieren, und setzten diese in Transportboxen. In diesen trugen sie die Biber an eine ruhige Stelle der Isar und setzten sie dort wieder ins Wasser.