Einsatz Feuerwehr rückt auf Felder aus Erst brennen Stoppelfelder, dann bricht Feuer auf einer verdorrten Grünfläche aus: Die Polizei in Cham sucht nach Zeugen.

Mail an die Redaktion Ein Feuerwehrfahrzeug löscht einen Brand auf einem Feld: Auch bei Cham gerieten Felder und eine Grünfläche in Brand. Foto: Julian Stähle/dpa

Cham.Nach den mehrfachen Bränden von Stoppelfeldern bei Gutmaning und dem Neubaugebiet Tiegelgruben in den vergangen Tagen brannte am Samstag gegen 15 Uhr dort erneut eine verdorrte Grünfläche. Der Brand auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern beim Erdwall des Baugebiets Tiegelgruben konnte von der Feuerwehr Cham schnell gelöscht werden, teilte Polizeihauptkommissar Ludwig Seidl von der Inspektion Cham am Sonntag mit.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei Cham sucht Zeugen die in diesem Bereich in den vergangen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können

