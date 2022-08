Augsburg Feuerwehr und Bürger retten Mann vor dem Ertrinken

Die Augsburger Feuerwehr und ein Bürger haben mit vereinten Kräften einen Mann vor dem Ertrinken gerettet. Ein Zeuge hatte Angaben vom Freitag zufolge die Feuerwehr alarmiert, nachdem am Donnerstag ein älterer Mann in einen der zahlreichen Bäche in der Stadt gefallen war. Taucher der Feuerwehr sahen den Mann im Wasser vor dem Einlauf in ein Kraftwerk.

dpa