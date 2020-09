Anzeige

Unfälle Feuerwehrauto im Einsatz prallt gegen Sportwagen Ein Feuerwehrauto ist auf einer Einsatzfahrt bei Gremsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) an einer Kreuzung in einen Sportwagen gekracht.

Mail an die Redaktion Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Gremsdorf.Die Corvette sei daraufhin in einen Straßengraben geschleudert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Sportwagenfahrer wurde dabei schwer verletzt. „Das Feuerwehrauto wollten am Vormittag zu einem Einsatz auf der Autobahn 3 fahren und überquerte dabei eine rote Ampel am Ortsausgang“ schilderte ein Polizeisprecher den Unfall. „Der Sportwagenfahrer, der grün hatte, fuhr ebenfalls in die Kreuzung ein. Obwohl der Fahrer des Feuerwehrautos noch ausweichen wollte, prallte er erst gegen die Corvette und dann gegen ein weiteres Auto.“ Drei Feuerwehrleute und der Fahrer des dritten Wagens verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Die Schuldfrage muss nach Angaben der Polizei noch geklärt werden. „Laut Zeugen hatte die Feuerwehr zwar das Sondersignal eingeschalten und war mit moderater Geschwindigkeit unterwegs - trotzdem kann hier erstmal keine Schuld zugewiesen werden.“ Auch das Alter der Unfallbeteiligten und die Schadenshöhe standen zunächst noch nicht fest.