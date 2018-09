Feste

Feuerwehreinsatz behindert Oktoberfest-Anreise

Wegen eines Brandes in einem Haus in München hat sich am Samstag die Anreise zahlreicher Oktoberfest-Besucher verzögert. Acht Bewohner wurden verletzt. Sie erlitten nach Angaben der Feuerwehr Rauchvergiftungen, sechs wurden im Krankenhaus behandelt.