Straftat Feuerwehrmänner als Brandstifter Am Montag wurden zwei Männer dabei beobachtet, wie sie in Rain eine Hecke anzündeten. Die Polizei konnte sie festnehmen.

In Niederbayern nahm die Polizei zwei Brandstifter fest, die vermutlich für mehrere Brände in der Umgebung verantwortlich sind. Foto: Carsten Rehder/picture alliance/dpa

Oberpfalz.Am frühen Montagabend beobachtete ein Zeuge gegen 17.45 Uhr, wie ein Auto auf der Bundesstraße B8 zwischen Rain und Schönach im Landkreis Straubing-Bogen, auf der Fahrbahn anhielt. Der Beifahrer stieg aus und zündete eine Hecke neben der Straße an. Der Zeuge alarmierte über den Notruf das Polizeipräsidium Niederbayern und teilte das ihm bekannte Kennzeichen des Fahrzeugs mit. Anschließend löschte der Zeuge den Brand an der Hecke. So entstand nur ein geringer Sachschaden.

Widerstandslose Festnahme

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw mit den zwei tatverdächtigen Insassen durch die eingesetzten Polizeibeamten in näherer Umgebung festgestellt werden. Die beiden verdächtigen Personen wurden widerstandslos festgenommen. Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um zwei Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr im Alter von 23 und 32 Jahren.

Während der polizeilichen Aufnahme erhärteten sich die Hinweise, dass die beiden Männer für weitere Brandlegungen und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in der Oberpfalz und Niederbayern als Täter in Frage kommen.

Weitere Taten im April und Mai

Im Zeitraum vom 14. April bis 9. Mai 2021 wurden im Bereich Mötzing im Landkreis Regensburg insgesamt rund 370 Heuballen in Brand gesetzt. Außerdem wurden im selben Zeitraum im Gemeindebereich Aholfing im Landkreis Straubing-Bogen weitere Strohballen angezündet. In einem anderen Fall wurde am 11. Mai 2021 auf der Bundesstraße B8 bei Rain im selben Landkreis mutwillig ein gefällter Baum über die Fahrbahn gelegt, was zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz führte. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Sachbearbeitung übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg. Es konnten bereits direkte Bezüge zwischen den Bränden und den zwei Verdächtigen hergestellt werden.

Die Tatverdächtigen wurden am Folgetag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg - Zweigstelle Straubing Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Brandleger. Die Männer befinden sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.