Notfälle Feuerwehr: Vier Verletzte nach Explosion in München Bei der Explosion eines Blindgängers an der Bahnstrecke zum Münchner Hauptbahnhof sind nach Angaben der Feuerwehr vier Menschen verletzt worden.

Mail an die Redaktion Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind nahe der Donnersbergerbrücke im Einsatz. Foto: Jordan Raza/dpa

München.Drei seien leicht und einer schwer verletzt worden, sagte Feuerwehrchef Wolfgang Schäuble am Mittwoch. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war auf einer Baustelle für die zweite S-Bahn-Stammstrecke an der Donnersbergerbrücke explodiert. Die Gleise seien nicht betroffen gewesen, so die Feuerwehr. Einige S-Bahnen seien evakuiert worden.

