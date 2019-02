Polizei Fiasko bei Liebesspiel im fremden Auto Junges Paar steigt zu Schäferstündchen in Auto ein – und ist danach gefangen. Polizei und Feuerwehr rückten aus, um zu helfen

Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei in München rückte zu einem ganz speziellen Einsatz aus und hatte dabei selbst ihren Spaß. Foto: Friso Gentsch/Archiv

München.Bei einem Schäferstündchen in einem fremden, parkenden Auto ist ein junges Paar in München in dem Wagen eingesperrt worden. Die beiden hätten sich kurz zuvor in einer Diskothek kennengelernt, teilte die Polizei am Montag mit. Auf der Suche nach einem lauschigen Plätzchen am Sonntagabend in der Münchner Innenstadt hätten sie den Wagen entdeckt, der unverschlossen am Straßenrand stand.

Polizei twittert: #wennspressiert

„Sie wollten einfach nur Spaß haben“, meinte die Polizei und schrieb auf Twitter: #wennspressiert und #caravanoflove. Das Vergnügen fand ein jähes Ende, als die Liebenden feststellten, dass sich die Autotüren von innen nicht mehr öffnen ließen. In ihrer Not alarmierten sie die Polizei, die sie mit Hilfe der Feuerwehr befreite.

„Wir wissen auch nicht, ob wir in neun Monaten nachberichten können.“ Die Polizei nahm es mit Humor



Was aus dem 27-Jährigen Münchner und seiner 26-jährigen Begleiterin aus dem Raum Starnberg wurde, war der Polizei nicht bekannt. „Wir wissen auch nicht, ob wir in neun Monaten nachberichten können“, sagte ein Sprecher. Unklar ist auch, was der Besitzer des Autos zu dem Vorfall sagt. Sein Wagen musste nämlich abgeschleppt werden, weil sich die Türen nach der Befreiungsaktion nicht mehr schließen ließen.

Weitere Nachrichten aus Bayern finden Sie hier!

Erhalten Sie täglich die aktuellsten Nachrichten bequem via WhatsApp auf Ihr Smartphone. Alle Infos dazu finden Sie hier.