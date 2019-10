Unterhaltung Filme, die in Ostbayern gedreht wurden In den vergangenen Jahren wurde die Region immer wieder zum Drehort. Wir präsentieren zehn große Filmprojekte.

Von Dominic Hochholzer

Regensburg.Im September herrschte an mehreren Orten in der Oberpfalz Aufregung. Der Grund: Til Schweiger dreht in der Region Szenen für seinen Kinofilm „Gott, du kannst ein Arsch sein“ – die Verfilmung des Buches einer autobiografischen Geschichte um die Krebserkrankung eines 16-jährigen Mädchens. Doch nicht nur Schweiger und Co. finden, dass Ostbayern sich gut als Filmkulisse eignet. Diese Filme wurden und werden hier noch gedreht: