Film Filmfest München eröffnet mit Kino-Werk über Kaiserin Sisi

Der Film „Corsage“ über die österreichische Kaiserin Elisabeth als unangepasste Frau wird am 23. Juni das Filmfest München eröffnen. Das Werk von Regisseurin Marie Kreutzer zeichne sich durch große erzählerische Kraft aus, teilte das Festival am Mittwoch in München mit.

dpa