Münchner Filmschoolfest Filmfest startet mit israelischem Special im Programm

Bei dem Münchner Filmschoolfest finden sich in diesem Jahr wieder Kurzfilme aus aller Welt im Programm - im Fokus stehen dabei auch drei israelische Produktionen. Anlässlich des 50. Geburtstages der „Steve Tisch School of Film & Television“ in Tel Aviv wird ein Sonderprogramm mit Filmen der renommierten Filmschule präsentiert. Das Fest an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) wird an diesem Sonntag in München eröffnet. Von Montag an sind an fünf Festivaltagen 40 Kurzfilme aus 21 Ländern zu sehen.

dpa