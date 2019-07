Auszeichnungen Filmnachwuchs hofft auf Förderpreis Neues Deutsches Kino Für den Filmnachwuchs wird es heute spannend auf dem Filmfest München: Um 20.

Mail an die Redaktion Plakate hängen an einer Wand in einem Untergeschoß am Gasteig während des Filmfest München. Foto: Felix Hörhager

München.00 Uhr wird der Förderpreis Neues Deutsches Kino verliehen. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 70 000 Euro dotiert und wird in mehreren Kategorien verliehen. Dieses Jahr gehen 14 Filme in das Rennen um die begehrte Nachwuchsehrung. Der Preis wurde seit 1989 vergeben, anfangs nur an Regisseure, später auch an Schauspieler, Drehbuchautoren und Produzenten. Unter den Gewinnern waren in früheren Jahren Filmschaffende wie die Schauspielerinnen Vicky Krieps („Das Boot“) oder der Regisseur Marcus H. Rosenmüller („Trautmann“). Gestiftet wird der Preis von der Bavaria Film, dem Bayerischen Rundfunk und der DZ Bank.