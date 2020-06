Anzeige

Kriminalität Filmpolizeiauto beschädigt: Politischer Hintergrund vermutet Ein ziemlich echt aussehendes Polizeiauto für eine Filmproduktion ist in München beschädigt worden.

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

München.„Auch wenn an dem Pkw kein Blaulicht montiert war und es sich um ein Fahrzeug eines Filmsets handelt, wird von einer politisch motivierten Tat ausgegangen“, teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit. Ein Mitarbeiter einer Produktionsfirma hatte den mit blauer Polizei-Folierung beklebten Wagen vergangenen Donnerstag am Straßenrand abgestellt. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, stellte er fest, dass das Auto mit schwarzer Farbe und einem Schriftzug besprüht worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.