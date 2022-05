Champions League „Finale dahoam“ 2012 beschäftigt Schweinsteiger noch immer

Auch zehn Jahre später hat Bastian Schweinsteiger nicht mit der Niederlage gegen den FC Chelsea im Champions-League-Finale abgeschlossen. Der damalige Bayern-Profi hatte beim „Finale dahoam“ 2012 in München im Elfmeterschießen gepatzt, Chelseas Didier Drogba schoss die Engländer zum Titel. „Ich selbst habe mir am meisten Vorwürfe gemacht“, sagte Schweinsteiger im Mitgliedermagazin „51“ des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München am Dienstag. „Die Gesichter der Fans habe ich heute noch vor Augen.“

dpa