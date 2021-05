Anzeige

Tennis Finalniederlage in München: Struff verpasst ersten Titel Jan-Lennard Struff hat seinen ersten Titel auf der ATP-Tour verpasst.

München.Der Tennisprofi aus Warstein unterlag am Sonntag im Finale von München dem Georgier Nikolos Bassilaschwili mit 4:6, 6:7 (5:7). Der 31-Jährige stand erstmals in seiner Karriere im Endspiel eines Eliteturniers, hatte gegen den druckvoll und fehlerfrei agierenden Bassilaschwili aber das Nachsehen. Am Samstag hatte Struff durch einen Erfolg im Halbfinale gegen Zverev-Bezwinger Ilja Iwaschka aus Belarus (6:4, 6:1) die Titelchance herausgespielt.

Bei dem mit 481 270 Euro dotierten Sandplatzturnier bestritt Struff sein achtes Halbfinale auf der ATP-Tour und konnte erstmals gewinnen. Zum Turniersieg reichte es nicht. Bassilaschwili (29) unterstrich seine Form und gewann nach Doha das zweite Turnier in diesem Jahr.

