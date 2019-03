Steuerhinterziehung Finanzamt um 2,5 Millionen Euro geprellt Das Amtsgericht Regensburg verurteilte einen Fuhrunternehmer aus der nördlichen Oberpfalz zu zwei Jahren auf Bewährung.

Vor dem Amtsgericht Regensburg ging es um Steuerhinterziehung.

Waldsassen.Wegen Steuerhinterziehung in Höhe von über 2,5 Millionen Euro musste sich ein Fuhrunternehmer aus der nördlichen Oberpfalz vor dem Amtsgericht Regensburg verantworten. Der Unternehmer hatte in den Jahren 2009 bis 2014 zwar die Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben, aber es unterlassen, die Umsatzsteuerjahreserklärung beim Finanzamt einzureichen. Der Gesamtbetrag an verkürzter Umsatzsteuer belief sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Damit machte er sich nach Auffassung des Gerichts der Steuerhinterziehung strafbar .

Bereits im Jahr 2017 war der Unternehmer verurteilt worden, da er es im selben Zeitraum auch vielfach unterlassen hatte, bei den zuständigen Stellen fällige Beiträge zur Sozialversicherung für seine Beschäftigten zu entrichten. Diese Verurteilung konnte mit den aktuell angeklagten Taten zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst werden. Der Unternehmer wurde vom Amtsgericht insgesamt zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe von 600 Tagessätzen verurteilt. Eine Gefängnisstrafe blieb dem Unternehmer erspart, da er im Ermittlungsverfahren von vornherein zur Aufklärung des Falles beitrug, ein werthaltiges Geständnis ablegte, das der Staatsanwaltschaft umfangreiche Ermittlungsarbeiten ersparte, und sich in der Verhandlung reuig zeigte. Zudem hat er mittlerweile sämtliche Steuerschulden beglichen. Sein Unternehmen hat er mit entsprechenden Fachkräften verstärkt, damit sich die Versäumnisse künftig nicht mehr wiederholen. All dies führte letztlich dazu, dass die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden konnte.

