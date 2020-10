Anzeige

Finanzen Finanzausgleich auf Pump? Kommunen ringen um Milliarden Im Schatten der noch nicht ansatzweise absehbaren finanziellen Langzeitfolgen der Corona-Pandemie müssen sich Bayerns Staatsregierung und die Kommunen auf einen neuen Finanzausgleich einigen.

Mail an die Redaktion Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister von Bayern. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Am heutigen Samstagvormittag empfangen Finanzminister Albert Füracker, Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) im Landtag in München die Chefs der vier kommunalen Spitzenverbände Städtetag, Bezirketag, Landkreistag und Gemeindetag. Schon jetzt ist klar: Die Folgen der Pandemie setzen die alljährlichen Verhandlungen für alle Beteiligte unter einen nie da gewesenen Druck.

Nach Jahren der Rekordsteuereinnahmen ist die Ausgangslage schlecht wie lange nicht: Während die Kommunen wegen wegbrechender Steuereinnahmen so dringend wie lange nicht auf Geld des Freistaats angewiesen sind, muss dieser seinerseits ebenfalls mit einem historischen Einnahmeproblem bei gleichzeitig massiv steigenden Ausgaben jonglieren. Daher dürfte die Marschroute schon vor der Sitzung klar sein: Alles, was der Freistaat den Kommunen zahlt, dürfte unter dem Strich die Schuldenlast im Haushalt 2021 erhöhen. Umgekehrt ist aber auch klar, was den Kommunen am Ende fehlt, führt entweder zu schmerzhaften Einsparungen oder zu kommunalen Schulden.