Leute Finanzminister Füracker kämpft mit Schwäche für Eiscreme

Finanzminister Albert Füracker (CSU) kämpft mit seiner Vorliebe für Eiscreme. „Es vergeht praktisch kaum ein Tag, an dem ich nicht versuche, an Eis zu kommen“, sagte der Oberpfälzer CSU-Politiker am Sonntag dem Radiosender „Antenne Bayern“. Er betrachte das selbst als Schwäche - „ich kann praktisch fast alles irgendwie beeinflussen und verzichten. Aber Eis, wenn es das gibt: Oh je, oh je.“

dpa