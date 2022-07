Landshut Fische in niederbayerischem Fluss erstickt

In einem Fluss im Landkreis Landshut sind an die Hundert tote Fische gefunden worden. Nach Einschätzung des Wasserwirtschaftsamtes sind die Fische aufgrund eines Sauerstoffmangels in der Kleinen Vils erstickt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

dpa