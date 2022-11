Bundesliga Fischer bringt Behrens und Seguin - Augsburg mit Rexhbecaj Union Berlins Trainer Urs Fischer setzt im letzten Heimspiel des Jahres auf leichte Rotation. Drei Tage nach dem Verlust der Bundesliga-Tabellenführung und dem 0:5 in Leverkusen beginnen Stürmer Kevin Behrens und Mittelfeldmann Paul Seguin am Mittwochabend gegen den FC Augsburg (20.30 Uhr/Sky). Für sie rücken Jordan Siebatcheu und Morten Thorsby aus der ersten Elf. Für Seguin, im Sommer nach Berlin gekommen, ist es das erste Ligaspiel von Beginn an. In der Abwehr ersetzt Danilho Doekhi Timo Baumgartl. Christopher Trimmel musste Niko Gießelmann weichen.

Mail an die Redaktion Union-Coach Fischer beim Interview vor dem Spiel. Foto: Matthias Koch/Matthias Koch/dpa

Berlin.Bei den Augsburgern, seit fünf Spielen ohne Sieg in der Bundesliga, kehrte Elvis Rexhbecaj nach seiner Gelb-Sperre zurück in die erste Mannschaft. Trainer Enrico Maaßen brachte zudem Außenverteidiger Robert Gumny und Flügelspieler Ruben Vargas von Beginn an.